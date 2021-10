Arjun Kapoor Latest movie the lady killer : अर्जुन कपूर जल्द ही अपनी नई थ्रिलर फिल्म The Lady Killer में नजर आने वाले हैं. एक्टर इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आएंगे. उन्होंने ने अपने सोशल मीडिया(The Lady Killer) पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है जिसमे वो चीखते हुए(Arjun Kapoor upcoming film) नज़र आ रहे हैं और साथ ही यह भी लिखा है की यह अबतक की उनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म है. फिल्म को को डायरेक्ट किया है अजय बहल ने और इसे प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और शैलेश आर. सिंह ने. वीडियो में जानिए इस फिल्म से जुड़ी और भी खास बातें.Also Read - Exclusive : तापसी पन्नू ने की अपकमिंग फिल्म 'Rashmi Rocket' पर चर्चा, वीडियो देखें