Aryan Khan Latest news and update : शाहरुख ख़ान और गौरी ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को 3 अक्टूबर को NCB ने मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. स्टार किड ने अबतक(Aryan Khan arrest update) कई बार बेल के लिए अप्लाई किया है लेकिन हर बार ही उनकी इस बेल की रिक्वेस्ट को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. NCB का यह कहना है की आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ (Will Aryan Khan get bail)कनेक्शन है और वह ड्रग्स का सेवन 20 साल की उम्र से कर रहे थे. उन्हें को फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है. अब सवाल यह है की आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं. ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखें.