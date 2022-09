IND VS SL T20 Asia Cup : आज भारत और श्रीलंका का मैच दुबई में होने वाला है | आज इंडिया करो या मरो की हालत में है. आज अगर टीम इंडिया मैच हारती है तो एशिया कप से बाहर हो सकती है. रोहित शर्मा अपने प्लेइंग एलेवेन के साथ श्रीलंका के खिलाफ आज मुकाबला करेंगे. रवींद्र जडेजा और हर्षल पटेल नहीं खेल पाएंगे ये मैच. अक्षर पटेल खेल सकते है ये मैच. वहीं दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों में किसी एक को ही मिल पायेगा मौका. पिछले 25 T20 मुकाबले में 17 मैच भारत ने जीते हैं वहीं श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं| लेकिन अक्सर T20 मुकाबले में कुछ भो हो सकता है. क्या है रोहित का मास्टर प्लान. Watch VideoAlso Read - India vs Sri Lanka, Super Four Dream11 Prediction: आज ड्रीम टीम में किन 11 खिलाड़ियों को लेकर बनेगी बात, यह टीम करवा सकती है धन की बरसात

Written By: Amit Kumar Also Read - Virat Kohli की बयानबाजी से BCCI नाराज, बोर्ड बोला- हर मोड़ पर दिया साथ और टीम से भी पूरा समर्थन