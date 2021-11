Noida international airport latest updates : जेवर में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट .इस एयरपोर्ट के (Jewar airport updates)बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को दुनिया से जोड़ने में होगी आसानी. एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर यानि लगभग 3300 एकड़ भूमि का किया(Pm Modi to unveil Noida International Airport) गया है अधिग्रहण. बता(Latest updates and news on Jewar airport) दें की एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरीफेरल रोड से भी यमुना एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज बनाकर की जाएगी. जेवर एयरपोर्ट पर ज़्यादा जानकारी के लिए यह वीडियो देखें.



