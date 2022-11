Astro Tips: रात में भूल कर भी ना खाएं दही वरना पड़ेंगे लेने के देने | Watch Video

Astro Tips: रात में भूल कर भी ना खाएं दही वरना पड़ेंगे लेने के देने | Watch Video

Foods to avoid at night: ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन से वीडियो में जानें, दही रात के समय क्यों नही खानी चाहिए?

Why to avoid curd at night: ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन से वीडियो में जानें की सुबह और दोपर के समय दही क्यों खानी चाहिए? सुबह और दिन में मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, इस लिए इस समय दही खानी चाहिए. रात के समय मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, इस लिए रात को दही नही खानी चाहिए. इस विषय में डिटेल्ड जानकारी के लिए वीडियो देखें.