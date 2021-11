This week’s Horoscope : क्या आप आने वाले हफ्ते को लेकर परेशान हो रहे हैं और यह जानना चाहते हैं की इस हफ्ते आपके साथ क्या अच्छा या बुरा होने ही संभावना है? तो घबराइए मत क्योंकि इमोशनल वेलनेस कोच और एस्ट्रोलॉजर, शीतल शपरिया (astrology this week) आपके लिए लेकर आई हैं इस हफ्ते का राशिफल. (Aaj kaa Rashifal) जानिए 15 से लेकर 21 नवंबर तक की सारी जोडियाक साइंस के वीकली होरोस्कोप (weekly astrology in hindi) और हो जाइए नए हफ्ते की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार. वीडियो देखें.