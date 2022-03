Auto Company March Discount Offers: अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह शानदार मौका है. कई ऑटो कंपनियों ने (maruti suzuki discount offer for march 2022) मार्च महीने के डिस्काउंट ऑफर (cars discount in march 2022) को जारी कर दिया है. मारुति एरेना के मार्च डिस्काउंट ऑफर्स की बात करें तो मारुति कंपनी की ऑल्टो 800 (STD) मॉडल का कैश डिस्काउंट 10 हजार रुपए हैं. इसका एक्सचेंज (discount in cars) बोनस 15 हजार रुपए है. वहीं (maruti alto 800 march 2022 offers) सिलेरियो का कैश डिस्काउंट (Cash Discount) 10 हजार रुपए हैं. वहीं इसका एक्सचेंज बोनस भी 10 हजार रुपए हैं. ज्यादातर ऑटो कंपनियों के ऑफर स्टेट और जोन वाइज बदल जाते हैं. इसमें लोकल डीलर्स के ऑफर भी शामिल हो जाते हैं. सभी कंपनियों के कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - Jeep Electric SUV: साल 2023 में लॉन्च होगी जीप की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, दमदार लुक के साथ मिलेंगे खास फीचर्स