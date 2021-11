Diwali 2021 Celebrations in Ayodhya Deepotsav: 2017 में योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने (Diwali celebrations in Ayodhya in hindi) तो अयोध्या में दीपोत्सव की शुरूआत हुई. हर साल छोटी दीपावली पर अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन किया जाता है. इस बार भी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है. 3 नवंबर को अयोध्या में दिव्य और भव्य(Ayodhya Deepotsav 2021) दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (Diwali in Ayodhya) की मौजूदगी में एक साथ 9 लाख दीये राम की पैड़ी पर जलाए जाएँगे. वहीं अयोध्या के अन्य मठ और मंदिरों में भी 3 लाख दीये जलाए जाएँगे. यानि 12 लाख दीयों की रौशनी से अयोध्या जगमग होगी. ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखें.Also Read - फिर टूटेगा विश्व रिकॉर्ड! दीपावली पर अयोध्या में 12 लाख दीये जलाएगी यूपी सरकार, ‘सरयू आरती’ करेंगे सीएम योगी