New Delhi Bell Bottom Trailer Launch: एक्टर अक्षय कुमार ने बेल बॉटम के को – स्टार्स वाणी कपूर और लारा दत्ता के साथ मंगलवार शाम अगस्त 3 को नई दिल्ली में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। ( Actor Akshay Kumar along with Bell Bottom co-stars Vaani Kapoor and Lara Dutta launched the trailer of the film in New Delhi on Tuesday evening, August 3.) इतना ही नहीं, रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित बेल बॉटम महामारी की दूसरी लहर के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म होगी. अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बेल बॉटम एक स्पाई थ्रिलर है। फिल्म में लारा दत्ता, वाणी कपूर, के साथ और भी सितारे नजर आएंगे।