Benefits of Banana Peel : केला एक ऐसा फल है जो हम सभी का फेवरेट होता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की ताकत देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं की जितना लाभकारी केला हमारे स्वास्थ और स्किन के लिए है उतना ही इसके छिलके(Benefits of banana peel in hindi) भी. अकसर हम केला खाने के बाद उसके (Skin benefits of banana peel)छीलके को फेंक देते हैं बिना यह जानें की केले के छिलकों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B 6, B 12 पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पिंपल्स, रिंकल्स और ब्लैक हेड्स जैसी(Benefits of banana peel for skin) स्किन प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मददगार है और साथ ही साथ हमारे बालों को भी मजबूत बनाता है. आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केले के छिलकों के बेनिफट्स के बारे में और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर के ग्लोइंग स्किन और सुनहरे बाल पा सकते हैं. वीडियो देखें