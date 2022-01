Is Consuming milk at nights really beneficial : हम सभी जानते हैं की दूध पीना हमारे लिए कितना फायदेमंद है. दूध में कई मात्रा में प्रोटीन, विटामिंस, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं को की हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. यह हमारे बैलेंस डाइट का एक (Is drinking milk at night really beneficial) अहम हिस्सा है जिसमे कई फायदे होते है. यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है साथ ही ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में मददगार है. रात में(Benefits of drinking milk at night) सोने से पहले दूध का सेवन करना भी कई फायदे देता है. इस वीडियो में जानिए रात में सोने से पहले दूध पीने के फायदों के बारे में और क्या रात में दूध पीना सही है या नही.Also Read - Neeraj Chopra Then Vs Now: कभी मोटापे से परेशान थे गोल्ड मेडलिस्ट Neeraj Chopra, उनकी Fitness Journey देखकर हो जायेंगे हैरान