Benefits Of Pears: पियर्स या फिर नाशपाती एक ऐसा मौसमी फल है जो हमारे शरीर को अनगिनत फायदे देता है. आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर नाशपाती में विटामिन सी, विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स, खनिज, पोटेशियम, फाइबर, मैंगनीज और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. इतना ही नहीं इसमें फाइबर की अधिकांश मात्रा पेक्टिन के रूप में होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम से बचाने में मददगार हो सकती है. ऐसे और भी कई फायदों से भरी है नाशपाती. तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं नाशपाती को खाने के और भी हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में.