अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है. बारमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है. बरमूडा ट्रायंगल लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. बरमूडा ट्रायंगल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जिसकी वजह से इसे डेविल ( राक्षस ) ट्रायंगल भी कहते हैं. पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे-बड़े जहाज इसके अंदर समां चुके हैं. सबसे पहले 1945 में फ्लाइट-19 इस ट्रायंगल में गायब हुआ था, जिसमें 14 पायलट सवार थे. वह भी इसमें गायब हो गए थे. फिर 1948 में G-AHNP नामक हवाई जहाज 6 क्रू मेंबर और 27 पैसेंजर के साथ गायब हो गई थी. बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से जुड़ी जानकारी के लिए यह वीडियो जरूर देखें.

Written By: Amit Kumar