Natural Remedies To Treat Pimples And Acne: एक्ने को जड़ से खत्म करने के लिए लोग काफी महंगे-महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. बाजारों में भी कई तरह के प्रोडक्ट की बिक्री होती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि एक्ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी. लेकिन यह प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सबकी स्कीन पर सूट नहीं करते और ये काफी स्ट्रान्ग होते हैं. ऐसे में हमेशा घरेलू उत्पाद (Remove Pimples Naturally) का इस्तेमाल करना चाहिए. वह पूरी तरह से स्कीन को सुरक्षित रखते हैं. आप घरेलू नुस्खे में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सबसे पहले काटकर (Home Remedies For Pimples) उसका रस एक छोटी कटोरी में नि‍चोड़ लें. इसमें थोड़ा नमक व शहद मिलाकर घोल तैयार कर लें. इसके बाद प्रभावित जगह पर लगा लें. 15 मिनट के लिए सूखने दे, फिर गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें. ऐसे ही कई तरह के घरेलू नुस्खे हैं जिसे आप वीडियो में विस्तार से जान सकते हैं.