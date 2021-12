Benefits of Avocado : स्वस्थ रहने के लिए फलों का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है .फलों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और कैल्शियम (Health benefits of avocado) पाए जाते हैं जो न सिर्फ हमे शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा ही एक पोषक तत्वों से भरा फल है एवोकाडो. एवोकाडो का नियमित रूप से सेवन करना हमे कई तरह के शारीरिक रोग से बचा सकता है. यह हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी तंदुरुस्त (Top benefits of eating avocado everyday) बनाता है. आइए इस वीडियो में जानते हैं एवोकाडो के बेहतरीन फायदों के बारे में.Also Read - Omicron Variant: कितना खतरनाक है ओमिक्रोन वेरिएंट, क्या हैं इसके लक्षण? जानिए सबकुछ एक्सपर्ट की ज़ुबानी | Watch