videourl url="https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/warm_up_exercises.mp4/index.m3u8″ mp4url="https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/warm_up_exercises.mp4/warm_up_exercises.mp4″ thumb="https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/warm_up_exercises.mp4/screenshot/00000028.jpg" duration="256″ mediaid="warm_up_exercises"]

Warm up for Workout : क्या आप जानते हैं की वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज़ करना कितना ज़रूरी होता है ? जी हां, वार्म अप के कई सारे फायदे होते हैं. इससे मासपेशियों का(Warm up before workout) तनाव कम होता है और एक्सरसाइज़ करते वक्त चोट लगते की संभावना भी कम रहती है. यह शरीर में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन(Best warm up exercises) लेवल बढ़ाता है जिससे आपका वर्कआउट सेशन और(Workout tips) ज्यादा इंप्रूव होता है. फिटनेस एक्सपर्ट डोलान आचार्य इस वीडियो में बात करेंगी कुछ बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज़ और उनकी टेक्निक के बारे में जिन्हें आप अपने वर्कआउट सेशन के पहले इंक्लूड कर सकते हैं. तो चालिए यह वीडियो देखते हैं.