कोरोना के कारण देशभर में लॉकडाउन जारी है. ऐसे में स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का मनोरंजन करने में लगे हुए हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में 'तूम्हें कैसे हम भूल जाते, मरके भी तुम हमें याद आते' गाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर कर लिखा – Just for my fans♥️. इसके अलावा अक्षरा सिंह का एक और वीडियो पसंद किया जा रहा है. वीडियो में 'Saaton Janam Main Tere' गाना गाती हुई नज़र आ रही हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा – Jab tak jeevit hu Apka mera saath yun hi bana rahe. एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं. अक्षरा सिंह आए दिन अपने फैंस के लिए वीडियो और फोटोज़ शेयर कर रही हैं.