Saba Khan Exclusive: बिग बॉस 12 से लाइमलाईट में आईं टीवी पर्सनेलिटी सब ख़ान इन दिनों अपने और बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट और असीम रियाज़ के भाई उमर रियाज़ के साथ अपने रयूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर चर्चा का विषय(Saba khan exclusive interview) बनी हुईं हैं. India.com के साथ इस ख़ास एक्सक्लूसिव(Saba Khan on her relationship with Umar Riaz) बातचीत में उन्होंने अपने और उमर(Saba Khan latest news and updates) रियाज़ के रिलेशनशिप को लेकर की बातें रिवील. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिग बॉस 15 में उमर रियाज़ के अलावा कौन है उनका फेवरेट कंटेस्टेंट. उन्होंने और क्या रिवील किया यह जानने के लिए वीडियो देखेंAlso Read - Bollywood Wedding Bells: शादी के बंधन में बंधे अनुष्का रंजन और आदित्य सील, शादी में कुछ इस अंदाज़ में आए नज़र बॉलीवुड सितारे | WATCH