बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला अपने बर्ताव को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. कुछ लोग सिद्धार्थ के व्यवहार को लेकर विरोध करते हैं. तो वहीं कई लोग उनका समर्थन भी करते हैं. इस बार भी उनके बर्ताव को लेकर एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो क्लिप में सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल के हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज को धमका भी रहे हैं. इस दौरान शहनाज बहुत तेज से रोती हुई दिखाई दें रही हैं, लेकिन सिद्धार्थ हट नहीं रहे हैं. ये वीड‍िया तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो क्लिप पर फैंस के साथ सेलेब्स की प्रतिक्र‍िया भी आ गई है. कांग्रेस नेता सलमान निजामी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है.

सलमान निजामी ने लिखा, This is not entertainment- its clear violence, harassment उन्होंने आगे लिखा- This artist should be punished for such act. बता दें कि बिग बॉस में शहनाज गिल और सिद्धार्थ,शुक्ला के बीच की बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद भी आ रही है. कई बार दोनों की नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है. शहनाज़ अक्सर अपनी क्यूटनेस ने सिद्धार्थ शुक्ला को मना ही लेती हैं.