बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज़ की दोस्ती शुरुआत से ही सुर्खियां बटोर रही हैं. मगर अब शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला का झगड़ा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. सिद्धार्थ और शहनाज का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल रहा है, जिसमें सिद्धार्थ ने शहनाज के पेट पर अपनी लात रखी हुई है और उनके हाथों को जोर से पकड़ रखा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रोल करने लगे. लोगों ने यहां तक कहा कि This is not entertainment- its clear violence, harassment. वहीं अब एक और नया वीडियो वायरल होने लगा है. इस वीडियो क्लिप में सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो क्लिप को बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी शेयर किया है जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो गया है. वैसे बिग बॉस में सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता काफी पसंद किया जाता रहा है. शो के दौरान शहनाज से सिद्धार्थ कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन शहनाज़ अपने क्यूट अंदाज में उन्हें मना लेती हैं.