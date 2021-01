Jasmin Bhasin will join Manu Punjabi and Disha Parmar in secret room after eviction: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से सामने आ रहीं ताजा खबरों की मानें तो जल्द ही जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) का पत्ता भाईजान के शो से कट जाएगा. जैस्मिन भसीन बिग बॉस 14 की एक मजबूत प्रतियोगी हैं लेकिन फिर भी उन्हें इविक्शन का दर्द झेलना पड़ेगा. हालांकि मेकर्स ने जैस्मिन को लेकर एक खास प्लानिंग बनाई है. बिग बॉस 14 के मेकर्स जैस्मिन भसीन को इविक्ट करने के बाद घर नहीं भेजेंगे बल्कि दिशा परमार (Disha Parmar) और मनु पंजाबी (Manu Punjabi) के साथ सीक्रेट रूम में रखेंगे. जैस्मिन भसीन वहां से शो के बाकी प्रतियोगियों पर नजर रखेंगी और फिर अपनी धमाकेदार एंट्री से सबको सरप्राइज करेंगी. Also Read - Bigg Boss 14 : राहुल महाजन के कपड़े फाड़कर राखी सावंत ने दिल तोड़ दिया, उदास मन से बोले...