Bigg Boss OTT 2 Finale में चल रहा है Elvish vs Abhishek, जानें कौन बनेगा Winner ?

Bigg Boss OTT 2 Finale date revealed. Bigg Boss OTT season 2 इन दिनों लगातार चर्चाओं में है, शो अपने Finale के बेहद करीब है और घर में लगातार Task और Eliminations जारी है। ऐसे में लोग उत्साहित हैं शो की Finale Date, और Prize Money जानने के लिए। इस वीडियो में हम आपको Bigg Boss OTT 2 से जुड़ी सारी अपडेट्स बताने जा रहे हैं। Elvish Yadav और Abhishek Malhan के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा Bigg Boss OTT 2 का Winner? Tell us in the comments section.

