Divya Agarwal, Bigg Boss OTT Winner: कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल ने फाइनली कर लिया है बिग बॉस का ख़िताब अपने नाम, तो वहीँ निशांत भट और शमिता शेट्टी (Nishant Bhat and Shamita Shetty) बने शो के पहले और दूसरे रनर उप. दिव्या अग्रवाल इसे पहले भी काफी बार बिग बॉस में सबसे स्टाइलिस्ट कंटेस्टेंट के रूप में हेडलाइंस बना चुकी हैं. यह कहना गलत नहीं होगा की बिग बॉस ओटीटी हाउस की सबसे स्टाइलिस्ट कंटेस्टेंट्स (Best Looks of Divya Agarwal)की लिस्ट में शुमार थीं दिव्या अग्रवाल. तो आज हम बात करने वाले हैं उनके बिग बॉस हाउस के सबसे बेहतर लुक्स के बारे में.