Bigg Boss OTT,know why contestant Zeeshan Khan was evicted from the Bigg Boss house: बिग बॉस (Bigg Boss OTT )जो कर्रेंटली वूट पर स्ट्रीम कर रहा है और करण जौहर द्वारा होस्ट किया जा रहा है, फिल्हाल चर्चा का विषय बना हुआ है. बुधवार को बिग बॉस प्रतियोगी जीशान खान को प्रतीक सहजपाल के साथ हिंसक होने की वजह से कर दिया गया है शो से बाहर , वहीँ ज़ीशान ( Zeeshan Khan) के फैंस बिग्ग बॉस के इस डिसिशन से न खुश हैं और कंटेस्टेंट ज़ीशान का सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं. क्या है पूरा माजरा जानने के लिए वीडियो देखेंAlso Read - Bigg Boss OTT: घर से बेघर नहीं हुए हैं Zeeshan Khan, बल्कि सीक्रेट रूम में हैं एक्टर- Pictures