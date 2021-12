Share Bazaar (BSE) : The year 2021 was a milestone in the history of primary markets as one of the most successful years for initial public offers (IPOs) in India as more than rupees 1.30 lakh crores was lapped up by 65 companies during the year. भारत के इतिहास में पहली बार 2021 में 65 कंपनियों ने अपने IPO (Initial Public Offers) लॉन्च किए और record 1.30 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम जुटाई गई. कुछ कंपनियों के IPO हाथों हाथ और उम्मीद से अधिक बिक गए जबकि कुछ बड़े IPO पर public से अच्छा response नहीं मिला.Also Read - Stock Market Update: कल की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार हुआ गुलजार, देखें तस्वीरें