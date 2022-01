UP Election 2022: BJP Jan Vishwas Yatra- भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की ‘जन विश्वास यात्रा’. कोशिश सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुँचने की. ‘Jan Vishwas Yatra’ के जरिए इस dor-to-dor campaign में पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता होंगे शामिल. LED रथ यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी.Also Read - UP Election 2022: हम अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगे AAP के यूपी प्रभारी Sanjay Singh का बड़ा बयान; Exclusive Interview