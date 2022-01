Rising fees of Bollywood celebrities : हमारे फेवरेट बॉलीवुड सितारे हमे एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. उनके लिए हिट बॉलीवुड फिल्में करना काफी आम बात है. लेकिन (Bollywood celebs fee hike) क्या आप जानते हैं की यह बॉलीवुड सितारे हर फिल्म के लिए चार्ज करते है कई करोड़ रुपए और इसी के साथ वे अपनी फीस हर फिल्म के साथ साथ(Bollywood stars fees per film) करते हैं हाइक. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक आर्यन से लेकर दीपिका पादुकोण तक, उन एक्टर्स की लिस्ट जिन्होंने अपनी फिल्मों की सक्सेस के बाद बढ़ाई अपनी फीस.Also Read - Goodbye To Runaway 34: टॉप 5 Bollywood फिल्में जो इस साल हो सकती हैं OTT प्लेटफार्म पर रिलीज़, देखें पूरी लिस्ट