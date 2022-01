Bollywood Celebrities who tested positive for Coronavirus : कोरोना वायरस एकबार फिर से दुनिया पर अपना कहर बरपा रहा है. ओमिक्रोन वेरिएंट में मिलने के बाद से ही कोरोना केसेस में काफी इज़ाफा होता नज़र आ रहा है. इस महामारी से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी खुद को नही बचा (List of Celebrities who tested positive fir Covid-19)पा रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव. साथ ही नोरा फतेही भी कोरोना वायरस से हो गईं हैं इनफेक्ट. इस वीडियो में जानिए कौन हैं वो बॉलीवुड(Which celebrities tested positive for corona virus) के जाने माने सितारे जो हुए कोरोना पॉजिटिव.Also Read - Veere Di Wedding फेम Shikha Taslania ने Body Shaming पर की चर्चा, देखिए उनका EXCLUSIVE इंटरव्यू