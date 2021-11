Tv Celebrities spotted at Diwali Party : रोशनी का पर्व दिवाली आ चुकी है और इसी के साथ टीवी इंडस्ट्री में हो रही हैं कुछ धमाकेदार दीवाली पार्टीज. इसी मौके(TV Celebs spotted at Diwali party) पर टीवी के कुछ मशहूर सेलेब्स आए दिवाली पार्टी में नजर. नागिन फेम अदा ख़ान को हाल ही में संदीप सिकंद की दिवाली पार्टी में देखा गया. एक्ट्रेस लाल कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं पूजा(Ali Goni and Pooja Gaur spotted atDiwali party) गौर को भी दिवाली पार्टी का हिस्सा बनती नज़र आईं. इस वीडियो में जानिए किन किन टीवी सिलेब्स को हाल ही में किया गया स्पॉट.Also Read - Instagram Diwali Stickers: इंस्टाग्राम ने दिवाली के मौके पर लॉन्च किए नए स्टिकर, ऐसे करें इस्तेमाल