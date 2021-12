RIP Brahma Mishra : फेमस वेब सिरीज़ मिर्जापुर से चर्चा में आए एक्टर ब्रह्मा मिश्र का हुआ निधन. एक्टर को अपने कैरेक्टर ललित के लिए खासा पॉपुलैरिटी मिली थी और (Who was Brahma Mishra) वे ऑडियंस के भी बन गए थे फेवरेट. उनकी अकस्मात मौत की खबर एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिया. लेकिन कौन थे ब्रह्मा मिश्रा और कैसे शुरू (Brahma Mishra death) हुआ उनका (Brahma latest news and updates) बॉलीवुड का सफर? जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें.Also Read - Katrina Kaif - Vicky Kaushal Wedding Today: कैटरीना कैफ, विक्की कौशल आज कानूनी रूप से शादी कर रहे हैं? ये है वजह