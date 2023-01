Hindi Video Gallery

Watch Video

Work From Home के दौरान करते हैं कामचोरी, तो हो जाएं सावधान, ये सॉफ्टवेयर हर एक एक्टिविटी करेगा नोट | Watch Video

Woman Fired For Wasting Time During Work From Home: ब्रिटिश कोलंबिया की कंपनी ने एक महिला कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के दौरान कामचोरी करते पकड़े जाने के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया है. इसके साथ ही उसपर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए पता लगाया कि महिला कामचोरी कर रही है. सॉफ्टवेयर के बारे वीडियो में जानें. देखें वीडियो

Woman Fired For Wasting Time During Work From Home : ब्रिटिश कोलंबिया की कंपनी ने एक महिला कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के दौरान कामचोरी करते पकड़े जाने के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया है. इसके साथ ही उसपर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल इस कंपनी ने वर्क फ्रॉम के दौरान अपने कर्मचारी पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, जिसके जरिए वह अपने कर्मचारी पर नजर रख रही थी. इस दौरान एक महिला वर्क फ्रॉम के दौरान टाइम पास करती नजर आई, जिसके बाद कंपनी ने महिला को फायर कर दिया. महिला कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम रही थी. वर्क फ्रॉम होम के दौरान कौन काम रहा है कौन नहीं इसकी जानकारी देने वाले सॉफ्टवेयर के बारे वीडियो में विस्तार से जानें. देखें वीडियो