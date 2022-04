Building collapse in Delhi: राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई. घटना उस समय की है जब बिल्डिंग के रिनोवेशन का काम चल रहा था. उस वक्त वहां 5 मजदूर काम कर रहे थे. ऐसे में उन सभी के दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है. वीडियो में घटनास्थल की देखें तस्वीरें | Watch VideoAlso Read - Kashmir Operation All Out: कश्मीर में पहली बार सैन्य अभियान में इस्तेमाल हुआ ड्रोन, आतंकियों पर अचूक निशाने में मिली मदद