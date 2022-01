‘Bulli Bai’ एक ऐसा एप्लिकेशन है जो Github एपीआई पर होस्ट किया जाता है और ‘Sulli Deal’ ऐप के समान काम करता है. ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई है.साथ ही तस्वीर के साथ प्राइस टैग लगा कर लिखा गया है- Deal of The Day. मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को उनकी सहमति के बिना अपलोड किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी पैदा कर दी है. सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद ऐप को हटा दिया गया था. आखिर क्या है बुल्ली बाई app? Watch video to find out.