What Is Covid-19 Booster Dose? हाल ही में देशभर में कोरोना केसेस में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. चीन और यूके में बीते दिनों कोरोना के कई मामले सामने आए हैं. कोरोना (Booster Dose) की चौथी लहर का सामना करने के लिए सरकार हर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है. बता दें, सरकार ने सोमवार को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की योजना बनी रही है. इस वीडियो (Booster Dose for adults) में आपको बताएंगे की क्या है बूस्टर डोज और क्यों है इसकी ज़रूरत. साथ ही यह भी जानें की इस बूस्टर डोज के अंतर्गत कौन सी वैक्सीन लगेगी और कौन से लोग इसे लेने के लिए एलिजिबल हैं. देखें वीडियो.