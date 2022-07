How To Soothe The Chilli Burn: सब्जी बनाने में हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. लेकिन अक्सर मिर्च को काटने के बाद हाथ में जलन होने लगती है. यह जलन इतनी तेजी से होती है कि समझ नहीं आता इससे राहत कैसे पाएं. जलन की वजह से कई बार स्किन लाल हो जाती हैं. इसके अलावा, गलती से मिर्च वाली हाथों से आंखों को छू लेते हैं तो आंखों में भयंकर जलन होने लगती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं. तो आइए वीडियो में जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में.