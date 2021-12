Christmas Tree made by Laddoos: मुंबई के एक पांच सितारा होटल के एक फेमस स्वीट शॉप में 25 दिसम्बर को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस ट्री को लड्डुओं से बनाया गया.ये ऐसा(Christmas tree made out of 2000 laddoos) पहली बार हुआ है, जब किसी ने एक क्रिसमस ट्री को सिर्फ और सिर्फ लड्डुओं से बनाया है, जो कि यह अपने आप में एक अनोखी बात है. बताया जा रहा है की लड्डुओं को बनाने में कुल 45 से 50 हजार तक ही लागत आई है. ज़्यादा जानकारी (Laddoo Christmas Tree) के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Santa Claus Ka Video: फायर बिग्रेड की गाड़ी पर सवार सांता क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट, खूब वायरल हो रहा वीडियो