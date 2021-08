Rapid Fire with Chunky Panday: एक्टर चंकी पांडे ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान काफ़ी राज खोले.(Actor Chunky Panday recently revealed a lot of secrets during the interview.) बात चाहे बेटी अनन्या पांडे ( Ananya Panday)की हो, टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan), विजय देवरकोंडा ( Vijay Deverakonda) या अपनी पहली फिल्म की। चंकी ने एक बार फिर सबको अपना दीवाना बना दिया है. इतना ही नहीं एक्टर चंकी पांडे ने अक्षय कुमार के साथ काम करते समय हुए एक मज़ेदार किस्से को भी शेयर किया है. जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें .Also Read - The Kapil Sharma Show तीसरे सीजन के पहले गेस्ट होंगे अक्षय कुमार, इस दिन से लगेगा कॉमेडी का तड़का