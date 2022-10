CM Yogi Adityanath On Up Road: सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.सीएम ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की इस दौरान 15 नवंबर तक इस अभियान को पूरा करने के लिए कहा है. सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में 8 अक्टूबर से आयोजित ‘भारतीय सड़क कांग्रेस’ के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की.सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा बेहतर कनेक्टिविटी विकास का माध्यम है. पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीते 5 साल में इस पर काम हुआ है. आज सूदर गांवों में भी बेहतर सड़कों की कनेक्टिविटी है. उन्होंने कहा, सड़क निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए.वीडियो में खबर के बारे विस्तार से जानें. देखें वीडियोAlso Read - UP में लखनऊ समेत कई जिलों में जोरदार बारिश, दशहरा पर रावण दहन कार्यक्रमों में पड़ा खलल