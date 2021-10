Coal Shortage in India: ऐसा देश जहां 70% बिजली कोयले का इस्तेमाल करके पैदा होती है, भारत इस वक्त कोयले की भारी कमी (India Coal Shortage) का सामना कर रहा है। कोयले (Coal latest news) की कमी के कारण देश बिजली संकट (Coal Power Crisis) के मुहाने पर खड़ा है. लेकिन स्थितियां जल्दी नहीं सुधरीं तो भारत भी चीन की तरह बिजली कटौती करने पर मजबूर हो सकता है. क्या है कोयला संकट? (What is coal crisis India) देश में कोयला और बिजली संकट की क्या है वजहें, जानें. Watch Video.Also Read - Coal Crisis पर अमित शाह ने संभाली कमान, गृह मंत्रालय में ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग