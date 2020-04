COVID-19 से बचने के लिए लोग विचित्र तरीके के मास्क पहन रहे हैं. अब Chelsea Handler ने अपनी ब्रा को मास्क में बदल दिया है. Chelsea Handler ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक ब्रा से कैसे मास्क बनाया जा सकता है. यह बताती हुई नज़र आ रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा – With masks in short supply.’ वीडियो में चेल्सी एक ब्रा से मास्क बनाती हुई नजर आ रही हैं. चेल्सी के इस आइडिया से मारिया श्रीवर काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं. मारिया ने कमेंट करते हुए लिखा – I dare you to go out like that actually you probably will !finny.’ अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर है. अमेरिका में अब तक 14,695 लोगों की मौत हो गई है. Also Read - पाकिस्तान में चीन की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, बेहद ख़राब हो सकते हैं हालात