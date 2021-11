Constitution Day 2021 :भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही ख़ास है क्योंकि आज के दिन यानी की 26 नवंबर 1949 को भारत (Constitution day 2021)की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था. इस वीडियो मे आपको बताएंगे संविधान दिवस (Why do we celebrate constitution day every year)क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास और महत्व. वीडियो देखेंAlso Read - Constitution Day 2021: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' संविधान की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति- PM मोदी