Delta Plus Variant: कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है? : कोरोना वायरस के नए खतरनाक वैरियंट डेल्टा प्लस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. डेल्टा प्लस वेरिएंट (Delta Plus Variant) के मामले पूरे देश में धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं. डेल्टा प्लस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की सलाह दी है. देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में सामने आए हैं. कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच कैसे की जाती है, क्या जो लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं वे डेल्टा प्लस वेरिएंट से सुरक्षित हैं. ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए डॉक्टर अस्मिता मेहता ने विस्तार से जानकारी दी है.