Salman khan case: फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले एक्टर सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों कानूनी पचड़ों को लेकर चर्चा में हैं. सलमान खान (Salman Khan Latest News) को मुंबई के एक कोर्ट ने समन भेजा है. अभिनेता पर (andheri magistrate court summons to salman khan) एक पत्रकार के साथ खराब बर्ताव करने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर सलमान खान को समन भेजा है और 5 अप्रैल को (salman khan case 2019) अदालत में पेश होने के लिए कहा है. सलमान खान के खिलाफ पत्रकार अशोक पांडेय ने साल 2019 में (court sent summons to salman khan in 2019 case) एक केस दर्ज करवाया है. इस केस में उन्होंने सलमान पर उनके साथ खराब व्यवहार करने का आरोप लगाया है. अंधेरी के मजिस्ट्रेट कोर्ट (mumbai andheri magistrate court) ने सलमान खान को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत समन भेजा है. सलमान खान के इस केस के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.Also Read - अनुज कपाड़िया का सीरियल में होगा भयंकर एक्सीडेंट, बिलख कर रोएगी अनुपमा