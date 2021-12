Guidelines for Booster Shot 2022 : कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के चलते पूरे देश में कोरोना के केसेस में कई गुना ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है. हालांकि यह वेरिएंट (Precaution dose all guidelines) माइल्ड है लेकिन (Covid-19 यह काफी तेजी से फैल रहा. एक रिसर्च के मुताबिक कोविड के स्टैंडर्ड डोज ओमिक्रोन वेरिएंट पर असरदार नहीं है. इसी वजह से सरकार ने 60 साल और उनसे ऊपर लोगों व बच्चों के लिए निकाली है नई कोवोड(Guidelines for booster shot 2022) गाइडलाइंस. इस वीडियो में जानिए बूस्टर शॉट्स को लेकर सारी जानकारी डिटेल में हेल्थ एक्सपर्ट फराह इंगेल, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल द्वारा. Watch video.Also Read - NITI Aayog Health Index 2021: स्वास्थ्य सेवाओं में केरल सबसे आगे, यूपी-बिहार सबसे पीछे, कौन सा राज्य किस नंबर पर, जानें