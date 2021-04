How to stay protected from Coronavirus at home? कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में विकराल और खौफनाक रूप ले लिया है. बीते साल की तरह ही इस बार भी हर तरफ इस वायरस को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं वहीं इसे लेकर खौफ भी बढ़ता जा रहा है. इस साल के फरवरी से कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह एक तरफ लोगों की लापरवाही भी है तो वहीं दूसरी तरफ इस वायरस के म्यूटेशन की भी बात कही जा रही है. Also Read - Covid-19 New Symptoms In India: देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, ये हैं नए लक्षण, Note कर लें, बचकर रहें

कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाक प्रकोप से बचने के लिए कई राज्यों में सख्ती लगा दी गई है तो वहीं देश के अन्य राज्यों में भी इस वायरस का प्रसार काफी तेजी से हो रहा है. कई राज्यों ने आंशिक प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है, तो कई जगह पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है.

कोरोना वायरस के इस नए प्रारूप का संक्रमण पुराने स्वरूप के लक्षण से थोड़ा अलग-सा है. नए लक्षण में वायरल बुखार के साथ पेट में दर्द, उल्टी व दस्त, घबराहट, सर्दी-जुकाम आदि शामिल हैं. कई मरीजों को बदन में दर्द, गैस, भूख न लगना, मांसपेशियों में अकड़न जैसी शिकायतें भी हो रही हैं. हालांकि, कुछ ऐसे मरीज भी मिल रहे हैं, जिनमें कोई लक्ष्ण ही नजर नहीं आ रहे हैं.

ऐसे में आपको इस वायरस को लेकर ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरुरत है. ऐसे में हम इस VIDEO के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर में रहकर इस वायरस से खुद को कैसे बचा सकते हैं. इस बारे में Zee Entertainment Enterprises की ग्रुप एडीटर पूजा सेठी ने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की.