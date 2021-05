Covid 19 Diet And New Coronavirus Symptoms: देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति के बीच इसके लक्षणों को लेकर लोग अभी पूरी तरह के जागरूर नहीं है. वैज्ञानिक तौर पर इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सिहरन, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में दर्द, सिर दर्द, गले में खरास, स्वाद और गंध का खत्म हो जाना शामिल है. इसी तरह कोरोना संक्रमण के दौरान खानपान को लेकर भी जागरूरता का अभाव है. ऐसे में हमने इसी बारे में हैदराबाद के यशोदा अस्पताल के Interventional Pulmonology and Sleep Medicine के कंसल्टेंट Dr. Viswesvaran Balasubramanian से बात की. उन्होंने इससे जुड़े भ्रम और सच्चाई के बारे में विस्तार से बताया. Also Read - Amitabh Bachchan ने कोविड योद्धाओं के लिए पढ़ी पिता हरिवंश राय बच्चन की ये कविता, जोश भर देगा VIDEO

Also Read - Mirzapur के 'मुन्ना भैया' गंगा नदी में तैरती हुई लाशों को देख टूट गए, इन हस्तियों ने भी जताया दुख