Covid-19 Third Wave: दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस देखकर सरकार और हेल्थ ऑफिशियल्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी चिंता में हैं. जहां कोरोना(Covid-19 third wave latest updates) मामलों को कंट्रोल में रखने के लिए लेकर सरकार सभी तरह की पाबंदियां लगा रही है, वहीं केसेस में डेली बढ़ोतरी ने एक भयावह माहौल बना(Third wave of Coronavirus) डाला है और लोगों में यह डर भी बन गया है की क्या भारत में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिकल रिसोर्स है या नही. इस वीडियो में जानिए एक्सपर्ट द्वारा सबकुछ.