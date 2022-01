What to consume and what not to stay safe during Covid-1 third wave: ओमिक्रोन वेरिएंट के चलते कोरोना वायरस केसेस में हर दिन ही स्पाइक देखने(How to stay safe during covid-19 third wave) को मिल रहा है. इस बीच यह हम सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है की हम अपना और अपने अपनों का ख़ास ध्यान रखें और आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से खुद को बचाएं. इस वीडियो में कोरोना वायरस (Diet tips to stay safe during Covid-19 third wave)की तीसरी लहर का सामना करने के लिए हमने कुछ डाइट टिप्स का जिक्र किया है जिन्हे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए. देखिए यह वीडियो.Also Read - Omicron के खतरों के बीच कोरोना का नया 'IHU' वेरिएंट आया सामने, फ्रांस में हुई पहचान; जानें कितना है घातक!