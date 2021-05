Covid 19 Vaccines Work Against New Covid Variants भारत में कोरोना महामारी जंगल में आग की तरह फैल रही है. अब खबरें हैं कि वायरस के कई प्रकार के म्यूटेशन देखने को मिले हैं. वर्तमान में, भारत में कोविड-19 वायरस का डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन काफी ज्यादा संकट पैदा कर रहा है. भारत में कोरोनावायरस के हर दिन कई लाख मामले दर्ज हो रहे हैं. Also Read - COVID-19: कर्नाटक सरकार ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर निजी अस्‍पतालों और लैब में सीटी स्‍कैन और एक्‍स-रे के रेट तय किए

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में बनाई जा रहीं दोनों वैक्सीन कोरोना के नए वैरिएंट्स के खिलाफ कारगर हैं. भारत में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा कोवैक्सीन और सीरम इंस्टिट्यूट द्वारा एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है. ये दोनों की वैक्सीन भारत में पाए जा रहे नए वायरस स्ट्रेन के खिलाफ काम करती हैं.

इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात की हैदराबाद स्थित यशोदा अस्पताल के इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन कंसलटेंट डॉक्टर विश्वेश्वरन बालासुब्रमण्यम से. उन्होंने हमें वायरस के म्यूटेशन के बारे में विस्तार से बताया और सभी से वैक्सीन लेने का आग्रह किया क्योंकि इससे कोरोनरी वायरस बीमारी का खतरा कम होता है.