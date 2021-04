Also Read - Covid-19 India: कोरोना का पूरे देश में तांडव, पीएम नरेंद्र मोदी राज्यपालों संग करेंगे अहम बैठक

What is herd immunity? देश में कोरोना का कहर एक बार फिर जारी है. Covid-19 की यह दूसरी लहर है. कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है. इस दौरान रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए रहे हैं. इस दौरान कुछ ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं, जो लोग घर में ही थे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. बता दें कि NCDC ने सीरोलॉजिकल सर्वे किया है.

सीरोलॉजिकल सर्वे का निष्कर्ष बताता है कि हम 'हर्ड इम्यूनिटी' के बेहद करीब हैं. इस VIDEO में हम जानेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? इस बारे में Zee Entertainment Enterprises की ग्रुप एडीटर पूजा सेठी ने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की.